Gelecek Körfez Deva’yı ağırladı

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Musa Allak’ı ziyaret etti. İlçe başkanlığı görevine yeni atanan Musa Allak’ı tebrik ederek başarılar dileyen Orhan Bozkurt, yeni kurulan iki partinin yöneticileri olarak ortak paydalarda buluşup, ilçe ve kent için birlikte hareket etmek arzusunda olduklarını dile getirdi. Bir süre önce yaptıkları ziyarete yapılan iadei ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ve konuklarına ikramlarda bulunan Musa Allak da siyasette seviyenin ve kalitenin yükselmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.