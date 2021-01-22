MHP, Kadın Kolları Başkanlarını belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı, Antikkapı Restaurant’da bir araya gelerek istişare toplantısını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlaya programa MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve kadın kollarının yöneticileri katıldı. Kocaeli teşkilatının programlarına katılmama özelliği ile bilinen Milletvekili Saffet Sancak istişare toplantısına katılmadı. Toplantıda teşkilatın 2020 yılında yaptığı çalışmalar ele alınırken Şubat ayının çalışma programı da belirlendi. Toplantıda MHP İl Kadın Kolları ile birlikte 12 ilçe kadın kolları açıklandı. Atama ile belirlenen kadın kolları başkanlarını MHP İl Başkanı Aydın Ünlü açıkladı. Kadın Kolları Başkanlarının açıklanması sonra programında geri kalanı basına kapalı olarak gerçekleşti.

“MHP HUKUKSUZCA CEVAP VERMİYOR”

Toplantında teşkilata seslenen İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP’nin siyasi duruşu yüzünden uğradığı saldırılara hukuksuzca cevap veremediğini ifade etti. ‘Malum kişilerin’ MHP’yi hedef gösterdiğini söyleyen Ünlü konuşmasının devamında, “2011’den bu yana siyasete virüs bulaşmıştır. Siyasetçiler arasındaki mücadeleler düşmanlık boyutuna ulaşmıştır. Seçilmiş Cumhurbaşkanına sözde deme cüretini gösteren sözde genel başkanların ortaya çıkması bu sebeptendir. Cumhurbaşkanına sözde demek onu seçenlere de sözde seçmen demektir. Sakıncalı usluplarını gözden geçirmelilerdir” dedi.

“ÖZELEŞTİRİ VİCDAN GEREKTİRİR”

Özeleştiri vicdan gerektirir diyen Ünlü, “MHP daima haktan ve hukuktan yana olmuştur. MHP uğradığı her saldırıya hukuk çerçevesinde cevap vermiştir. MHP demokrasi kavramını istismar edenlerin oynadığı oyunları boşa çıkarmakta tereddüt etmeyecektir. Toplumu kışkırtmaya çalışanlar ziyandadır. Ellerin hiçbir şey geçmeyecektir. Bizler 2012’de göreve geldiğimizden beri mücadelenin içerisindeyiz. Biz hiç pes etmedik. Borcumuz milletimizedir. Var olmaya, güçlü olmaya devam edeceğiz. Sıra bizde. Boynumuzu bükmeyen millete borç ödeme zamanıdır” dedi

“VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Ünlü, “ İzmit Belediye Başkanı şunu yapmış, zillet ittifakı şunu yapmış bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu kendimize soracağız. Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşın gönlündeyiz. Verdiğimiz sözü tutacağız. MHP Kocaeli kale gibi olacak. Eksikliklerimiz varsa milletimizden özür dileriz. Kocaeli bizi izlemeye devam etsin” şeklinde konuştu

“YAZDIKLARINDAN UTANACAKLAR”

Büyük kurultayımıza katılım sağlayacağız. Biz kurultaya liderimize teşekkür etmeye gideceğiz. Vizyonumzu önümüze koyduğu için liderimize teşekkür edeceğiz. Ülkem sahip değildir. İlim de sahip değildir. Biz değerlerimizi kimseye yok saydırmayacağız. Muhalefet partileri bugünden geleceğe mektup yazsınlar. Bugün yazdıklarından dolayı 1 yıl sonra hepsi utanacaktır”

AÇIKLANAN KADIN KOLLARI BAŞKANLARI

İL KADIN KOLLARI: Yasemin Kantar

İZMİT İLÇE KADIN KOLLARI: Serap Aytaç

DERİNCE İLÇE KADIN KOLLARI: Birsen Arslan

KÖRFEZ İLÇE KADIN KOLLARI: Emine Babuccu

DİLOVASI İLÇE KADIN KOLLARI: Arefe Topçu

ÇAYIROVA İLÇE KADIN KOLLARI: Meryem Boz

GEBZE İLÇE KADIN KOLLARI: Belgüzar Boztaş

KARTEPE İLÇE KADIN KOLALRI: Dilek Güngörmez

GÖLCÜK İLÇE KADIN KOLLARI: Gülay Ozantürk

KARAMÜRSEL İLÇE KADIN KOLLARI: Yeşim Seyman

KANDIRA İLÇE KADIN KOLLARI: Elif Akkurt

DARICA İLÇE KADIN KOLLARI: Gonca Arat

BAŞİSKELE İLÇE KADIN KOLLARI: Fatma Şentürk