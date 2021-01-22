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22 Oca 2021 - 17:20- Spor G: 22 Oca 2021 - 17:21

İzmitli Melih, Süper Lig’de!

Kayserispor, İzmitli orta saha oyuncusu Melih Okutan ile anlaştı. 1. Lig ekibi Boluspor ile yollarını ayıran Melih, Süper Lig ekibinde başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Kariyerinde daha önce sadece 1 Süper Lig maçı bulunan başarılı futbolcu, hak ettiği lige tekrar yükselmenin sevincini yaşadı. Boluspor Kulübü ise yaptığı anlamlı paylaşımla futbolcuya emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kayseri ekibinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada “Kulübümüz, genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. İzmitli futbolcu bu sezon Boluspor forması ile 17 maça çıktı, 1 gol attı, 7 de asist yaptı.

TOLGA ŞANBAY’IN TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞANI

Melih Okutan futbola Belediye Derincespor’da başladı. Fenerbahçe’de uzun yıllar görev alan genç antrenör Tolga Şanbay, Melih’i Feherbahçe’ye getirdi ve 25 yaşındaki futbolcu tam 9 yıl boyunca sarı lacivertli takımın alt yapısında ter döktü. 2017’den beri Boluspor’da oynayan Melih, 1. Lig’de 85, 2. Lig’de de 33 maçta sahadaki yerini ve bu iki ligde toplam 23 gole imza attı.

22 Oca 2021 - 17:20 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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