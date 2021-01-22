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22 Oca 2021 - 17:28- Eğitim G: 22 Oca 2021 - 17:29

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda online karne töreni

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları 22 Ocak 2021 Cuma günü yarıyıl karne töreni etkinliği için online platformda bir araya geldiler.

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ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ortaokulu tüm öğretmen ve öğrencileri karne günü etkinliğinde online platformda bir araya geldiler. Okul Müdürü Güler Telli’nin öğretmen ve öğrencilerin zorlu pandemi koşullarına, uzaktan eğitim güçlüklerine rağmen tüm çabalarıyla gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür ettiği açılış konuşması ile başlayan online karne töreninde öğretmenler öğrencilere 2.dönem sağlıkla, yüz yüze buluşma temennileri ile iyi tatiller dileklerinde bulundu. Etkinlikte öğretmenlerin öğrenciler için hazırladığı, bir dönem boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri ile aktiviteleri içeren bir video gösterimi ve müzik dinletisi ile karne günü coşkusu yaşandı.  ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları İstiklal Marşı töreni ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemini keyifle ve başarıyla tamamlanmış oldu. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmen ve öğrencileri online Karne Töreni ile 1.dönemi başarıyla tamamladılar.

# Kocaeli, eğitim

22 Oca 2021 - 17:28 - Eğitim

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