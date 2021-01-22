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22 Oca 2021 - 17:30- Eğitim G: 22 Oca 2021 - 17:31

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri dönemi 90’lar konseptli online etkinlik ile sonlandırdı

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri birinci dönemi kapatırken herkesin kenarından köşesinden yakaladığı 90’lara yolculuk yaptılar.

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Covid-19 pandemi dönemiyle birlikte öğretmen ve öğrenciler süreç içerisinde belirsizlikle, endişelerle, uzaktan eğitimin zorlukları ile mücadele ederken biraz olsun bu kaygılardan uzaklaşabilecekleri, güzel bir buluşmayla mola verdiler. ODTÜ GV’li öğretmenler “90’lara Yolculuk” etkinliği ile bir dönem boyunca uzaktan eğitimde öğrencilerine hazırladıkları oyunlaştırmalar ile kendilerini ve o döneme dair çağrışımlarını test ederken eğlenerek o günleri yad ettiler. Program hepimizin çocukluğundan kesitler içeren bir video gösterimi ve 90’lar pop şarkıları eşliğinde devam ederken birinci dönemi iyi dilek ve sağlık temennileriyle sonlandırdılar. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları yönetici, idareci ve öğretmenleri 90’lar konseptli online etkinlikte döneme keyifli bir mola verdiler.
# Kocaeli, covid-19

22 Oca 2021 - 17:30 - Eğitim

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