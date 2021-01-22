Gölcük greve evet dedi

Gölcük Belediyesi’nde iştiraki GÖLAŞ’ta çalışan işçiler için Hizmet-İş Sendikası ile YERELSEN arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerde aradan geçen sürede ortak noktanın bulunamaması üzerine arabulucu süresinin sürecine geçildi. Arabulucu süresi biten görüşmelerde yasal alarak sendikanın grev oylaması talebi doğrultusunda, Kocaeli Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından grev oylaması gerçekleştirildi. GÖLAŞ’ta 308 işçi için yapılan oylamada işçilerin yüzde 98’i greve evet dedi

“YASAL TARİHİ GELDİĞİNDE YAPILACAK”

Yapılan oylama ve devam eden süreç hakkında Hizmet İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı, “Gölcük Belediyesinde çalışan 308 işçi için grev oylaması yapılmış, işçilerimiz Yüzde 98 greve evet diyerek sözleşmenin masada bitmesi yönünde irade koymuşlardır. Ancak sözleşme masada işçi lehine bitmediği takdirde grev uygulaması yasal tarihi geldiğinde yapılacaktır. Çayırova ve Darıca Belediyesi için greve çıkacağımız tarih yasal olarak 4 Şubat olarak belirlenmiştir. Artık sözleşme süreci bitmiş grev uygulamalar tarihleri gelmiştir. Umut ediyoruz ki İşverenlerimiz bizler greve çıkmadan sözleşmede çalışanlarımızın yüzünü güldürecek sözleşmeyi masaya getirerek anlaşmaya varılır”