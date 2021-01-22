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22 Oca 2021 - 17:35- Siyaset G: 22 Oca 2021 - 17:38

Mete’den istişare kurulu üyelerine ziyaret

AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, ilçede geçmiş dönemlerde partinin çeşitli kademelerinde görev almış istişare kurulu üyelerini ziyaret ediyor.

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AKP Karamürsel İlçe Başkanı Mete, “Kutlu davamıza hizmet ederek bu günlere gelmesine emeği olan abilerimizin, ablalarımızın, arkadaşlarımızın varlıkları ve devam eden destekleri bizler için çok önemli. Ak Parti iktidarı için verdikleri mücadelede yaşanan tecrübeler çok kıymetli. Görev süremiz boyunca kendilerini ziyaret edip, kendileri ile istişare etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
# AKP

22 Oca 2021 - 17:35 - Siyaset

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