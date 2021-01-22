Gölcükspor’dan Ali Koç’a teşekkür ziyareti

Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, yöneticilerden Serhat Yılmaz, Ahmet Kurt ve Yusuf Bilgin ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüp Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve İdari Direktör Selçuk Şahin’in katılımı ile toplantıda bir araya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleşen toplantı sonrası Başkan Çardak ve yönetimi günün anısına Ali Koç’a plaket, forma ve atkı takdiminde bulundu. Ali Koç nazik ziyaretlerinden ötürü Çardak ve Gölcükspor yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.