Korona verilerinde umut veren düşüş!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 149 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 789'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 18 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 3'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.