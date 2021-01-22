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22 Oca 2021 - 19:17- Gündem G: 22 Oca 2021 - 19:20

Korona verilerinde umut veren düşüş!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 22 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 149 olurken, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez vefat sayısı 150'nin altına düştü.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 734'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 149 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 789'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 418 bin 472'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 18 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 195 bin 901'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 3'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.
# koronavirüs

22 Oca 2021 - 19:17 - Gündem

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