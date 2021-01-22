ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullar'nda 2021 – 2022 eğitim dönemi kayıtlarına başladı

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, 30 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu kampüsü ve tek katlı fiziki yapısıyla ana sınıfı- ilkokul- ortaokul- lise kademeleriyle eğitime katkı sunuyor. 22. hizmet yılını yürütmekte olan okul, güçlü kadrosu ve Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına bağlı zenginleştirilmiş eğitim programlarıyla yeni dönem kayıtlarına başladı. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında ana sınıfı ve 1.sınıf kayıtları “Rehberlik Görüşmesi” ile yapılıyor. Diğer tüm kademeler için “Okula Kabul Sınavı” uygulanıyor.

EĞİTİMDE ODTÜ GV OKULLARI KÜLTÜRÜ

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Müdürü Güler TELLİ kayıt dönemiyle ilgili “ODTÜ GV Okulları eğitimdeki tecrübesiyle toplam 9 okul işbirliği içinde eğitim programlarımızı yürütmekteyiz. Eğitim programlarımız öğrencilerimizi çağın beklentilerine uygun becerilerle donatmak üzere oluştururuz. Okulumuzdan mezun olmuş öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında seçkin üniversitelerde aldıkları kültürü devam ettirirken, hayata sağlam bir temelle adım atıyorlar.” dedi.

BİREYSEL VE ONLİNE BAŞVURU SEÇENEKLERİ

Pandemiye bağlı kısıtlamaların devam ettiği süreçte yoğunluk oluşmaması için kayıt görüşmeleri randevuyla gerçekleştiriliyor. Kayıt yaptırmak isteyen veliler, www.odtugvkocaeli.k12.tr adresinde bulunan kayıt formunu doldurabilir veya 0 537 640 00 49 numaralı telefondan randevu alabilirler.