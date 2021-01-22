Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Oca 2021 - 21:02- Asayiş G: 22 Oca 2021 - 21:17

Kocaeli’de 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçirildi

Gebze'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 150 bin TL değerinde sahte deodorant ele geçildi.
mask

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları kapsamında ünlü markaların sahte deodorantlarının üretildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında Gebze Pelitli Mahallesi’nde, şüpheli bir şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda, ünlü markalara ait 293 koli içerisinde piyasa değeri 150 bin TL olan, 21 bin 96 sahte deodorant ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
# Gebze

22 Oca 2021 - 21:02 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı mask
TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Çalıştığı iş yerinden 1 milyonluk malzeme çaldı mask
Çalıştığı iş yerinden 1 milyonluk malzeme çaldı
25 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask
25 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kumar oynayan 31 kişiye ceza mask
Kumar oynayan 31 kişiye ceza
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti mask
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsündeki kargodan 38 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı mask
Yolcu otobüsündeki kargodan 38 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü
Dr. Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu mask
Dr. Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu
Tek başına yaşadığı evde intihar etti mask
Tek başına yaşadığı evde intihar etti
Sevim Deren’den aşı tepkisi mask
Sevim Deren’den aşı tepkisi

GALERİ

3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu mask
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu
Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha mask
Kocaeli Barosu’na 6 yeni avukat daha
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi mask
Fiyatların arttığı balık pazarında ümitler av yasağının kalkacağı güne çevrildi
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar mask
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı mask
Önce cansız bedeni ardından aracı çıkarıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL