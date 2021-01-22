Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bulunan bir iş yerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulamada, iş yeri içerisinde, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan içeride kumar oynarken yakalanan 4 şahsa da para cezası uygulanması için gerekli tutanaklar tanzim edildi. İşletmesinde kumar oynattığı tespit edilen 1 kişiye de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı
Çayırova'da sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 14 kişi, polis ekiplerinin baskınında yakalandı.
22 Oca 2021 - 23:11 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.