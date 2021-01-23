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23 Oca 2021 - 09:47- Eğitim G: 23 Oca 2021 - 09:49

Öğrenciler için nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. 
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MEB'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

"Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir." 
# eğitim, covid-19

23 Oca 2021 - 09:47 - Eğitim

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