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23 Oca 2021 - 10:29- Asayiş G: 23 Oca 2021 - 10:40

Doğal gaz sızıntısı nedeniyle apartman boşaltıldı! Vatandaşlar sokakta kaldı

Karamürsel'de bir dairedeki doğal gaz sızıntısı nedeniyle tedbir amacıyla binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Anadolu Ajansı
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Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki evden koku gelmesi üzerine doğal gaz sızıntısı yaşandığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve ARMAGAZ Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekiplerince önlem alınarak, bina boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimsenin olmadığı dairenin kapısı çilingir yardımıyla açılarak, içerideki gazın tahliyesi yapıldı. Vatandaşlar, binanın havalandırılmasının ardından konutlarına tekrar girdi. Öte yandan sızıntının mutfaktaki fırının bağlantı borusundan kaynaklandığı, ev sahibinin ise Ankara'da olduğu öğrenildi.

23 Oca 2021 - 10:29 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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