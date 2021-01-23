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23 Oca 2021 - 10:46- Gündem G: 23 Oca 2021 - 10:55

Belediye başkanının doğum gününde alkol abartılınca deveyi öpmeye kalktılar

Aydın İncirliova Belediye Başkanı 54. yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı. Korona kurallarının hiçe sayıldığı kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı. Belediye başkanının kısıtlamalara rağmen böyle bir organizasyonu canlı yayınlatması tepkiye neden olurken, alkolü fazla kaçıran şahısların develeri öptüğü görüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, dün gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi.

KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR

Aydın'daki bir deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse adeta meydan okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.

ALKOLÜN DOZU ARTINCA DEVELERİ ÖPTÜLER

Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.

CANLI YAYINLANINCA TEPKİ ÇEKTİ

Aydın'da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

23 Oca 2021 - 10:46 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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