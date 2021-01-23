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23 Oca 2021 - 10:54- Gündem G: 23 Oca 2021 - 10:58

Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı

Başiskele'de bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek nandunun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğuyor.

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Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi. Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı. Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi.

KAHKAHAYA BOĞDU

Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu. Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor. Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de nandunun hırsızlıklarından nasibi alıyor. Usulca masalara yaklaşan nandu, ne bulsa midesine indiriyor.

# eğitim

23 Oca 2021 - 10:54 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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