Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı

Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi. Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı. Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi.
KAHKAHAYA BOĞDU
Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu. Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor. Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de nandunun hırsızlıklarından nasibi alıyor. Usulca masalara yaklaşan nandu, ne bulsa midesine indiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.