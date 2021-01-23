Polisten kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılan rutin devriye görevi esnasında kendilerini görünce kaçan bir şahıs olduğu fark edildi. Durumdan şüphelenerek şahsı kovalamaya başlayan ekipler isminin F.E. olduğu öğrenilen kişiyi kısa sürede yakaladı. Evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevli memura görevin, yaptırmamak gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen F.E’nin yapılan üst aramasında 98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.