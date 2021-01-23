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23 Oca 2021 - 12:55- Asayiş G: 23 Oca 2021 - 12:56

Kısıtlama gününde 336 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 336 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 168 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 22 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 37 iş yeri denetlenirken 20 bin 588 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 14 şahsa, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine, karantina tedbirine uymayan 6 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 150 şahsa ve 2 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 42 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine olmak üzere toplam 336 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 168 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 163 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 207 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 370 araç kontrol edildi. 

# Kocaeli, koronavirüs

23 Oca 2021 - 12:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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