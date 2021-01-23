Midye avcıları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 22 Ocak günü Başiskele açıklarında yasak kum midye avcılığı yapan şahıslar olduğu belirlendi. Deniz Liman Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla denizden, Sualtı Gurup Amirliği ile karadan olay mahalline gidildiğinde 4 şahsın midye avcılığı yaptığı görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen midyeler yaşam alanı olan denize bırakılırken yakalanan F. A. , M. Y. , C. K. , C. S. isimli şahıslara idari işlem uygulandı.