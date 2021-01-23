Türk Büro Sen dosyasını genel merkeze gönderdi

Türk Büro-Sen Kocaeli 1 No’lu şubesinin 4 Temmuz 2020' de gerçekleştirilen kuruluş genel kurulu sonrası Cihat Çoban başkan seçildi. Bahattin Aksakal, Aziz Kök, Nursel Durmaz, İlknur Yiğit, Ender Kılıçaslan ve Tuğrul Kılıç'tan oluşan yönetim kurulu, 6 aylık sürede Kocaeli ve bağlı ilçelerde büro koluna bağlı işyerlerini ziyaret etti. Kamu çalışanlarıyla tanışan yönetim kutulu üyeleri, çalışanların talep ve sorunları dinlendi. Bu çalışmanın neticesinde sendikanın üye sayısını yüzde 50 artırıldı.

DOSYA GENEL MERKEZDE

Kamu çalışanlarının talep ve isteklerinin hayata geçirilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için Türk Büro-sen Kocaeli 1 No’lu şubesi yönetim kurulu 19 Ocak 2021'de Türk Büro-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Yönetim kurulu ziyarette üyeleri kurum çalışanlarının talep ve sorunlarını aktardı. Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Aksakal, İŞKUR personelinin yaşamış olduğu kariyer düzleşmesinin giderilmesi için İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikasına sahip kurum personelinin kurum içi iş ve meslek danışmanlığı kadrosuna atanabilmesi ile ilgili hazırlanan dosyayı Genel Başkan Osman Ekesert’e sunuldu.

“GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ”

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert yaptığı konuşmada “Türk Büro Sen ilkeli, kararlı, cesur sendikacılığın tek adresidir. Sendikamız, kurulduğu günden itibaren kamu çalışanlarının sesi olmuş ve haklı taleplerinin karşılanması noktasında mücadele etmiştir. Sendikamız, bundan böyle de aynı misyonu sürdürecektir. Kocaeli 1 No'lu şube yönetim kurulunun iletmiş olduğu kamu çalışanlarının talep ve sorunlarının çözümü noktasında gerekli girişimde bulunacağız” diye konuştu.