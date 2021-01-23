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23 Oca 2021 - 13:26- Siyaset G: 23 Oca 2021 - 13:28

“Türkiye’nin Uğur Mumcu gibi insanlara ihtiyacı var”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Çakar mesajında, “Türkiye’nin Uğur Mumcu gibi insanlara ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Bombalı saldırı sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun vefatının 28. yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin Uğur Mumcu gibi insanlara ihtiyacı var diyen Çakar açıklamasında, “Ülkemizin ve Türk basının en büyük değerlerden biri olan Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümünde derin bir üzüntüyle anıyoruz.  Somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle önder bir gazeteci olan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları kalemiyle açığa çıkarmaktan çekinmeyen, ülkemizin nereye doğru sürüklenmekte olduğuna yönelik tespitlerinin doğruluğu, günümüzde daha iyi görülmekte ve anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

“İşte böylesi bir değer soğuk bir Ankara sabahı evinin önünde hainlerin arabasına koyduğu bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi, aramızda ayrıldı” diyen Çakar açıklamasının devamında, “Uğur Mumcu kişiliği, ahlakı, mücadelesi ve yazarlığıyla önümüzdeki kuşaklara örnek olmaya devam edecektir. Böyle bir insanı yetiştirmiş bir toplum, böyle bir gazeteciyi yetiştirmiş bir medya, ülkemizin geleceği için umut ve güven kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

“DÜŞÜNENLERİN ÖLDÜRÜLMEMESİ DİLEĞİYLE”

Mumcu’nun araştırmalarının günümüze ışık tuttuğunu belirten Çakar, “Türkiye’nin Uğur Mumcu gibi insanlara ihtiyacı vardır. Geride bıraktığımız 28 yıl, Uğur Mumcu’nun öneminin daha da artmasına, daha çok sevilmesine, değerinin daha iyi anlaşılmasına göstermiştir. Düşünenlerin öldürülmemesi, dileğiyle, aydın kimliği, demokratik duruşu ve ilkeli yaşamıyla gelecek kuşaklara örnek olmayı sürdüren Uğur Mumcu’yu saygı ve özlemle anıyoruz” şeklinde konuştu.

# İzmit

23 Oca 2021 - 13:26 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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