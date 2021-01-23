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23 Oca 2021 - 13:33- Gündem G: 23 Oca 2021 - 13:34

Başkan Yıldızlı, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı faili meçhul cinayetler ile haince katledilen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın ölüm yıl dönümleri dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

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Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Failleri hala bulunamayan, 28 yıl önce arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, tüm yaşamını ülkemizin çıkarlarına adamış çok değerli bir isimdi. Kalemini ve gazeteci kimliğini kimseye satmamış, tek gayesi halkı gerçek bilgilerle aydınlatmak olan Uğur Mumcu söylemleri ve eylemleriyle hepimize örnek olmuş, yol göstermiştir. En büyük gayelerinden biri Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmak olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan da bölgesinde sağladığı huzurdan rahatsız olan hainler tarafından tam 20 yıl önce aynı gün görevi başında alçakça katledildi. Türkiye tarihine kara leke olarak geçen bu cinayetlerin failleri hala birileri tarafından korunuyor, saklanıyor. Uğur Mumcu’nun, Gaffar Okkan’ın hayatlarının önüne koydukları davalarında ne kadar haklı olduğunu bugün hayatta olmamalarına rağmen onlara çirkin söylemlerle saldırmaya devam edenlerin varlığıyla anlıyoruz. Cumhuriyetimizin, ülkemizin kahraman şehitleri, aydınlarımız Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve bugüne kadar faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz tüm demokrasi sevdalılarını rahmetle ve minnetle anıyorum”

23 Oca 2021 - 13:33 - Gündem

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