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23 Oca 2021 - 13:34- Gündem G: 23 Oca 2021 - 13:36

42 firmaya 37 bin 115 TL para cezası

Kocaeli’de yapılan denetimlerde korona virüsü sürecinde fahiş fiyat uygulaması yaparak vatandaşları mağdur ettiği ve kurallara uymadıkları belirlenen 42 firmaya 37 bin 115 TL para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre korona virüs salgını süresinde gıda, temizlik, sağlık ve hızlı tüketim gibi temel ihtiyaç kalemlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı yönünde vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler sonrasında  Kocaeli’de denetim başlatıldı. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda il genelindeki marketler, toptancılar, pazar yerleri ile hallerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ve belediye görevlilerince 959 firmada 56 bin 589 adet ürünün incelendiği denetimlerde herhangi bir maliyet artışı olmadığı halde haksız yere fiyat artışında bulunan ve kurallara uymadıkları tespit edilen 42 firmalara toplamda 337 bin 115 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 680 firmada, 27 bin 303 ürün denetlenerek değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” gönderildi.

# Kocaeli

23 Oca 2021 - 13:34 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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