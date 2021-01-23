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23 Oca 2021 - 15:01- Gündem G: 23 Oca 2021 - 15:16

İş yerinin çalışma listesinde ismi görünmeyince 3 bin 150 TL ceza yedi

İzmit'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde, iş yerinin çalışma izni listesinde görünmeyen şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi. Şahsın arkadaşına ise araç kullanırken telefonla konuşmaktan 320 TL ceza kesildi.
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Edinilen bilgiye göre korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetler gerçekleştirildi. D-100 Karayolu İzmit kesiminde denetim yapan ekiplerce durdurulan bir araçtaki şahıslara yönelik yapılan incelemede işe gitmek için yola çıktığını belirten ancak çalıştığını söylediği iş yerinin izinli çalışan listesinde görünmeyen Nahvan Abdullah isimli Suriye uyruklu şahsa, kısıtlama kuralarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi. Aynı araçta bulunan iş arkadaşı Murat Can Yılmaz'ye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu gerekçesi ile 320 TL ceza kesildi. Denetim noktasında iş yeriyle görüşmeye devam eden Murat Can Yılmaz iş arkadaşının ceza yemesine engel olamadı.

İŞ YERİ ÇALIŞAN LİSTESİNDE GÖRÜNMEYİNCE CEZA YEDİ

Kesilen cezayı değerlendiren Murat Can Yılmaz, "İş arkadaşım bir buçuk aydır bizimle çalışıyor. Eksik evrakı varmış sanırım. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken bakmalarını rica ettim, çalıştığı yer kontrol yapılırken görünmedi. İş yerini de aradım, iş yerinden gereğinin yapılmasını talep ettim. Kimliğine bakıldığında çalıştığı yer görünmediği için ceza yazıldı. Yolda gelirken beni de iş yerinden aradılar telefonla konuştuğum için 320 TL para cezası yazıldı” dedi.

ÖNCE CEZA KESTİLER SONRA UYARDILAR

Olay yerindeki polis ekipleri tarafından Nahvan Abdullah isimli vatandaşa ceza yemesinin ardından evine gitmesi ve sokakta yeniden denetimlere yakalanması halinde yine para cezasına çarptırılabileceği konusunda uyarıldı.

# Kocaeli, İzmit

23 Oca 2021 - 15:01 - Gündem

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