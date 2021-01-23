Koronavirüsle mücadelede umut bağlanan aşı Türkiye'de üretilecek!

Rus Sputnik-V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

GEREKLİ TRANSFERLER BAŞLATILDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

HEM İÇERİYE HEM DIŞ ÜLKELERE SEVKİYATI YAPILACAK

Yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşülüyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

SIRA AB'DE TESCİL EDİLMESİNDE

İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi. Aşının AB'de tescil edilmesine yönelik süreç de başlatıldı.

RUSYA'DA SON DURUM

Bu arada Rusya'da son 24 saatte 21 bin 513 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar görülen vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352'ye yükseldi. St. Petersburg'da 3104, başkent Moskova'da 3037, Moskova bölgesinde 1142 yeni vaka görüldü. Gün içine 580 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 318 kişi iyileşti. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 412'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 81 bin 536'ya yükseldi.