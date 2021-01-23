Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Oca 2021 - 16:59- Gündem G: 23 Oca 2021 - 17:02

Bilim Kurulu üyesinden ‘kısıtlama’ açıklaması

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlhan, “Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir” dedi.

‘BELKİ HAFTA SONU BİR GÜN KISITLAMA SÖZ KONUSU OLUR’

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların peyderpey nasıl gevşetileceğine ilişkin ise, “Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00’a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘BİNLİ RAKAMLARI GÖRÜRSEK KISITLAMALAR GEVŞETİLEBİLİR’

Vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kısıtlamaların gevşetilmesinin uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Vaka sayısı azalıyor, hasta sayısı azalıyor, aşılama başladı. Böyle umutlu bir ortam söz konusuyken biraz daha sabretmek, işler yolunda giderken işi bozmamak gerekiyor açıkçası. Belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara’da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır” dedi.

‘KAFE RESTORANLAR İÇİN 2 BİNİ GÖRMEMİZ LAZIM’

Prof. Dr. İlhan, kafe, restoranların faaliyete girmesi için ise vaka sayısında 2 bin rakamını işaret etti. İlhan, “Restoranların kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın vakaların ve hasta sayılarının daha da aşağıya gelmesi için bir an önce normal hayata daha rahat döneceğimiz mümkün” ifadesini kullandı.
# İstanbul

23 Oca 2021 - 16:59 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Büyükakın, Güvercinleri besledi, çocukları sevindirdi mask
Başkan Büyükakın, Güvercinleri besledi, çocukları sevindirdi
Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı mask
Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı
Başkan Yıldızlı, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı unutmadı mask
Başkan Yıldızlı, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı unutmadı
Türk Büro Sen dosyasını genel merkeze gönderdi mask
Türk Büro Sen dosyasını genel merkeze gönderdi
Kandıra’da biberiye eken çiftçilere eğitim veriliyor   mask
Kandıra’da biberiye eken çiftçilere eğitim veriliyor  
Belediye başkanının doğum gününde alkol abartılınca deveyi öpmeye kalktılar mask
Belediye başkanının doğum gününde alkol abartılınca deveyi öpmeye kalktılar
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti! mask
Kocaeli'de Kılıçdaroğlu'na hakaret etti!
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü mask
Banyoda doğurduğu bebeğini boğazını keserek öldürdü
Dr. Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu mask
Dr. Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu
Sevim Deren’den aşı tepkisi mask
Sevim Deren’den aşı tepkisi
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu

GALERİ

Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı
3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu mask
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL