Başkan Büyükakın, Güvercinleri besledi, çocukları sevindirdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Başiskele gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretler sırasında Karşıyaka Kültür Merkezi’nin meydanında güvercinleri elleriyle beslerken, alanda oynayan çocukları da hediyeler vererek sevindirdi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte meydan da ki çocukların aileleriyle de tanışan ve bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, kız çocuklarına oyuncak bebek olmak üzere farklı hediyeler verdi. Başkan Büyükakın, “Dünyayı güzelleştiren en güzel şey çocuklarımızın tebessümünden başka bir şey değildir” ifadelerini sarf ederken, “Çocuklarımızın mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“97 OKULUMUZA KODLAMA SINIFI KURDUK”

“Çocuklar ve gençler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur” diyerek Kocaelili çocukların daha huzurlu, daha neşeli, daha güzel bir kente yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamına dokunmak, eğitim hayatlarında onlara destek olmak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi KODELİ projesidir. Geleceğin mesleği kodlama ve robotik kodlama sınıflarını okullarımıza kuruyoruz. İlk etap ta 97 okulumuza bu sınıfların kurulumunu gerçekleştirdik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilgili bakanlık kurumlarının belirlediği sekiz bin çocuğumuza 10 Milyon bütçe ayırarak tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“KULÜP VE ATÖLYE FAALİYETLERİ ALANINDA HİZMET VERDİK”

2020 yılında 16 bin 391 öğrenci ve 3 bin 259 veli Bilgievlerinden hizmet aldığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bilgievi eğitmenlerimiz tarafından uzaktan eğitim sürecinde eğitici kısa video çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Yazarlık, Kodlama, Satranç, Dijital Okur Yazarlık, Akıl Oyunları kulüplerimiz ders programına dâhil edilerek uygulandılar. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında 8 bin 804 öğrenciye hizmet verdik” şeklinde konuştu.

“EN DONANIMLI ŞEKİLDE YETİŞMELERİ İÇİN”

Spordan eğitime birçok alanda başarı göstermiş çocukları ve gençleri ödüllendirdiklerini de belirten Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin ve Kocaeli’nin derslik, spor salonu, tablet, akıllı tahta gibi ihtiyaç duyulacak tüm imkanları sağlamak için çok önemli yatırımlar yapıldığını da dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen bu reformlara ve yatırımlara destek vermek için gayret ettiklerini de söyleyen Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın daha iyi şekilde eğitim almaları, kendilerini en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için proje üretiyoruz. Kocaelili çocuklarımızın gelecekte birer sanatçı, bilim insanı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş insanı veya başka alanlarda ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunacaklarına yürekten inanıyorum. Bizlerde bu başarıdan sadece ve sadece mutlu olacağız” diyerek açıklamasını tamamladı. Karşıyaka Kültür Merkezi’nin hemen önünde ki alanda güvercinleri besleyen Başkan Büyükakın, Hz. Ömer’in (R.A) "Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler" sözünü hatırlatarak güvercinleri beslemeyi de unutmadı.