Askıda fatura eleştirilerine İBAN hatırlatması

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayında “Askıda Fatura” uygulaması başlatarak pandemi döneminde ekonomik yönden zor günler geçiren ve yüksek faturalarla mücadele eden vatandaşlar ile onların faturalarını ödemek isteyen vatandaşları bir araya getirmişti. 350 bin nüfuslu İzmit’te Mayıs ayından günümüze kadar 4 bin 886 TL fatura ödendiği açıklanmıştı. İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş toplanan miktarı eleştirmiş, “Kısaca, dertleri yoksullukla mücadele, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak değil; her konudan istismar çıkararak kendilerinin reklamını yapmak” ifadelerini kullanmıştı.

“VATANDAŞLAR BİRBİRLERİNE YARDIM ETSİN DİYE KURULDU”

CHP İzmit İlçe Başkanlığı Meclis Üyeleri üyeleri adına bir açıklama yaparak Tutuş’un açıklamasını eleştirdi. İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, halkımızı yanıltmaya, ‘YALAN’ çığırtkanlığı yapmaya devam ediyor denilen açıklamada, “Bizler yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla yardımseverler arasında köprü olsun diyerek ‘Askıda Fatura’ uygulamasını başlatıyoruz. İzmitli hayırsever vatandaşlarımız bizim aracılığımızla ihtiyaç sahiplerini görsün, gönlünden geldiğince yardım edebilsin, alan el veren eli görmesin diyoruz, yani vatandaş birbirine yardım etsin diye kurulmuş bir sistem diyoruz, Ak Partili Tutuş, insanlar neden yardım etmediler diye bizden hesap soruyor. Aslında vatandaştan hesap soruyor da daha idrak edememiş” ifadeleri kullanıldı.

“İBAN VERİP PARA TOPLUYORSUNUZ”

Açıklamanın devamında, “Millet 50 liraya muhtaçken, birkaç faturası ödenmiş kişiler için bu meblağlar önemli iken bunu küçümsemeleri AKP'li Tutuş'a yakışan bir davranış. Bizler Sayın Tutuş’a neden para yatırmadın diye insanları suçlamak yerine, neden ekonomi bu durumda diye hükümete sormasını tavsiye ediyoruz. Millete IBAN verip para topluyorsunuz sonra da vatandaştan hesap soruyorsunuz. Tutunacak dalınız kalmadı artık. Bizler çok iyi biliyoruz ki, İzmit insanının gönlü boldur. Kendi elinde varsa komşusuyla paylaşmaktan da asla geri durmaz” denildi.