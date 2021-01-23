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23 Oca 2021 - 18:36- Siyaset G: 23 Oca 2021 - 18:42

Güzel Parti 1. Olağan Kongresini yapacak
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Güzel Parti 1. Olağan Kongresini 9 Şubat 12:00- 16:00 arasında Ziya Gökalp Cad. No: 28/12 Çankaya Ankara Güzel Parti Genel Merkezi'nde, yapacak. Kongrede çoğunluk sağlanamazsa 10 Şubat tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılacak.

23 Oca 2021 - 18:36 - Siyaset

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