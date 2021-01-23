Duayen gazeteci Tanju Cılızoğlu hayatını kaybetti

Kocaeli ve Türk basınının usta ismi Tanju Cılızoğlu’nu kaybettik. Pandemi sürecinde beyin fonksiyonlarını yitirmesine yol açan ve tedavisi olmayan amansız bir hastalığa yakalanan 86 yaşındaki Cılızoğlu, bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu. Tedavi sürecinde Covid-19’a yakalanan ama yenmeyi başaran Cılızoğlu, amansız hastalığa bugün yenik düştü.

TANJU CILIZOĞLU KİMDİR?

1935 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Vefa Lisesi’nden mezun oldu. 1956 yılında Vatan gazetesinde başladığı gazeteciliğini muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak Şehir, hergün, yeni İstanbul gibi gazetelerde sürdürdü. İlk yazılarını Onüç dergisinde yazdı. Tiyatro dergisini çıkardı. 12 Mart dönemindeki gözaltı günlerini Balyoz adlı kitapta anlattı. 1991 yılında Tüpraş Basın danışmanlığı görevine getirilen Cılızoğlu, Gamze Hanım ile evlenerek ilimize yerleşti. Özgür Kocaeli’de de uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tanju Cılızoğlu 2004’ten bu yana sahibi olduğu Değişim 41 gazetesini çıkarıyordu.

EZBER BOZAN KİTAPLAR YAZDI

Birçok dergide ve gazetede yazan Tanju Cılızoğlu çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptığı gibi 65 yıllık meslek hayatına birçok eser de sığdırdı. Tanju Cılızoğlu’nun basılan kitapları şöyle: Hoşt Amerika (1968), Memleketimden Hikayeler (1972), Balyoz (1974), Ahmet’in Gemileri (1978), Kırık politika/Anılarla Kamil Kırıkoğlu (1987), Zincirbozan’dan Bugüne Demokrasi Mücadelesinde/ Demirel (1988), Anılarım/İhsan Sabri Çağlayangil (1990), Çağlayangil’in anıları- Kader Bizi Una Değil Üne İtti (2007), Güzel Yaşadım (2016), Kamil Kırıkoğlu İnönü ve Ecevit’i Anlatıyor (2017) ve 12 Mart’ın “Balyoz”u (2020).