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23 Oca 2021 - 20:09- Gündem G: 23 Oca 2021 - 20:12

Korona can almaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ocak Cumartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 23 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 152 bin 758 testle birlikte toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659’a ulaştı.

Bugün semptom gösteren 723 hastayla birlikte 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328’e çıktı. Can kaybı da 144 artarak 24 bin 933’e yükseldi.

BİN 962 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 5 bin 811 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı bin 962 oldu.

DÜN 149 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Ocak verilerine göre semptom gösteren 734 hastayla birlikte 5 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti. 149 kişi hayatını kaybederken 6 bin 18 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

23 Oca 2021 - 20:09 - Gündem

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