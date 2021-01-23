Sağlık Bakanlığı'ndan link uyarısı: Sakın tıklamayın

Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
* T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘ Aşı sıranız geldi’ içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
* Dolandırıcıların gönderdikleri kısa mesajda (SMS) yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.
* T.C. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli bir kısa mesaj (SMS) göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.
* Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.