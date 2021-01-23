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23 Oca 2021 - 21:40- Gündem G: 23 Oca 2021 - 21:43

Sağlık Bakanlığı'ndan link uyarısı: Sakın tıklamayın

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'Aşı sıranız geldi' içerikli sahte kısa mesaj ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek "Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" uyarısı yapıldı.
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Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘ Aşı sıranız geldi’ içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

* Dolandırıcıların gönderdikleri kısa mesajda (SMS) yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir.

* T.C. Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara ‘Aşı sıranız geldi’ içerikli bir kısa mesaj (SMS) göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.

* Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
# covid-19, aşı

23 Oca 2021 - 21:40 - Gündem

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