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23 Oca 2021 - 23:11- Gündem G: 23 Oca 2021 - 23:16

Korsanlar Türk gemisini rehin aldı: 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.
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Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.

2’NCİ MÜHENDİS ÖLDÜRÜLDÜ

İlk belirlemelere göre, geminin mürettebatından 15 kişinin kaçırıldığı öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği ileri sürülüyor. 

23 Oca 2021 - 23:11 - Gündem

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