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23 Oca 2021 - 23:18- Spor G: 23 Oca 2021 - 23:21

Sarıyer provasını 3-1 kazandık!

Çarşamba günü Sarıyer ile karşılaşacak olan Kocaelispor, Antalya kampındaki antrenman maçında 3. Lig takımlarından Bayrampaşaspor’u 3-1 mağlup etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Çarşamba günü Sarıyer ile deplasmanda ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor, Antalya kampındaki antrenman maçında 3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bayrampaşaspor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında 2 gol daha bulan Kocaelispor rakibini 3-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar adına goller Yiğitali, Murat Cem ve yeni transferlerden Tahir’den geldi.

 İKİ FARKLI KADRO

Antalya Topkapı sahasında güneşli bir havada oynanan maçta Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay her iki yarıda farklı 11’leri sahaya sürdü. Yeşil siyahlılar ilk yarıya kalede Doğukan, sağ bekte Bahrican, sağ stoperde Musa Nizam, sol stoperde Taha Batuhan, sol bekte Ramazan, önlerinde Muhammed ve Yiğitali, sağ kanatta Dilaver, sol kanatta Bahattin, forvete yakın bölgede Cerem Talha ilerde de Mervan 11’i ile sahadaki yerini aldı.

ATTILAR, YAKALADIK

İlk 45 dakikada iki takım da pozisyonlar bulurken İstanbul temsilcisinin orta sahada daha organize olduğu görüldü. Antrenman maçının 14. dakikasında Bayrampaşa güzel bir gole imza attı. Mustafa’nın al da at diye verdiği pası asiste çeviren futbolcu Bünyamin’di. (1-0) Bu gole karşılık 25. dakikada geldi. Dilaver köşe vuruşunda topu yerden Yiğitali'ye gönderdi. Sarıyer maçında kart cezası olduğu için takımdaki yerini alamayacak olan Yiğitali’nin doğrudan kaleye gönderdiği top sol direğe çarpıp ağlarla buluştu. (1-1)

İKİNCİ YARI İDEAL KADRO

İlk yarı 1-1 sona erdi. Kocaelispor 2. yarıya Muhammed hariç tüm futbolcuları değiştirerek başladı. İkinci 45 dakikaya kalede İsmet, sağ bekte Semih, sol bekte Gökhan, savunma ortasında Numan ve Kemal Can önlerinde Mesut ve Muhammed, solda Benhur, sağda Batuhan Er, forvete yakın bölgede Murat Cem ve ileride de Tahir Babaoğlu ile çıkıldı.   Yeşil siyahlılar bu yarıda oldukça etkiliydi.

GENÇ FURKAN’DAN İKİ ASİST BİRDEN

Oyuna 60. dakikada Muhammed’in yerine giren Furkan Gedik’in pasında Murat Cem cezası dışından şut çekti ve top sağdan ağlarla buluştu. (2-1) 81’de yine 2003 doğumlu Furkan’ın soldan pasında ceza sahası içindeki Tahir için topu ağlara göndermek zor olmadı. (3-1) Kalan sürede başka gol olmadı ve yeşil siyahlılar özellikle ikinci yarıdaki baskılı futbolu ile Bayrampaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Erdem Övüç – Antalya

# İstanbul, Kocaelispor

23 Oca 2021 - 23:18 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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