Genç Furkan sınıfı geçti

Kocaelispor’un yeni direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın tipik teknik direktör özelliklerinden birisi de genç futbolculara gösterdiği ilgidir. Yeşil siyahlı gençler de Akçay’ın bu düşüncesini şans olarak görüyor ve daha özverili bir şekilde mücadele etmek istiyor. Kocaelispor’un genç yeteneklerinden Furkan Gedik, Bayrampaşaspor ile oynanan maçın 60. dakikasında Muhammed’in yerine sahaya girdi. Furkan oyunda kaldığı süre içinde yüksek temposu ile dikkat çekerken, 2 ve 3. golleri hazırlayarak maçın kritik adamlarından birisi olmayı başardı. Furkan ve onun gibi gençlerin her an kendisini hazır tutması ve sahaya girebilecekmiş gibi bir duyguyla hareket etmesi şart.