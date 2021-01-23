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23 Oca 2021 - 23:21- Spor G: 23 Oca 2021 - 23:23

Volkan Arslan’dan selam var
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Adanaspor’dan 2002 yılında Kocaelispor’a gelen ve yeşil siyahlı kulüpteki performansı sonrası Galatasaray’a transfer olan orta saha oyuncusu Volkan Arslan, 3. Lig 4. Grup takımlarından Bayrampaşaspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor. Kocaelispor ile yapılan antrenman maçı öncesinde sohbet ettiğimiz Volkan, Kocaelispor günlerini unutamadığını ve bu kulübün çok büyük katkısı ile Galatasaray’a transfer yaptığını ifade etti.

 AHMET AKAY’A İNANAMIYOR

Kocaeli’deki tüm dostlarına ve özellikle de basın mensuplarına selam gönderen 43 yaşındaki teknik adam, gazetecimizin unutulmayacak foto muhabiri Ahmet Akay’ın vefatı için de derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. Bayrampaşaspor’un yeni bir kimliğe büründüğünü belirten Arslan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.
# Kocaeli, Kocaelispor

23 Oca 2021 - 23:21 - Spor

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