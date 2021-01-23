Volkan Arslan’dan selam var

Adanaspor’dan 2002 yılında Kocaelispor’a gelen ve yeşil siyahlı kulüpteki performansı sonrası Galatasaray’a transfer olan orta saha oyuncusu Volkan Arslan, 3. Lig 4. Grup takımlarından Bayrampaşaspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor. Kocaelispor ile yapılan antrenman maçı öncesinde sohbet ettiğimiz Volkan, Kocaelispor günlerini unutamadığını ve bu kulübün çok büyük katkısı ile Galatasaray’a transfer yaptığını ifade etti.
AHMET AKAY’A İNANAMIYOR
Kocaeli’deki tüm dostlarına ve özellikle de basın mensuplarına selam gönderen 43 yaşındaki teknik adam, gazetecimizin unutulmayacak foto muhabiri Ahmet Akay’ın vefatı için de derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. Bayrampaşaspor’un yeni bir kimliğe büründüğünü belirten Arslan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.