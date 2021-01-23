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23 Oca 2021 - 23:22- Spor G: 23 Oca 2021 - 23:24

Akkaya’nın Boyoğlu ile anısı

Erdem ÖVÜÇ
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Futbola Kocaelispor’da başlayan, Kağıtspor, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Körfez Spor Kulübü ve Gölcükspor’da da oynayan Batuhan Boyoğlu kısa bir süre önce 3. Lig 4. Grup takımlarından Bayrampaşaspor ile anlaşmıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Körfezspor’da oynadığı dönemde Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcı antrenörü olan Sabahattin Altınkaya’nın öğrencilerinden, Gökhan Meral’in de takım arkadaşlarındandı.

SERDAR KULBİLGE SAKATLADI

Kocaelispor ile rakip olan ve yeşil siyahlılarla hasret gideren başarılı orta saha oyuncu Batuhan ile ilgili olarak Sabahattin Akkaya “Körfezspor, Sarıyer ile oynarken, Sarıyer kalecisi Serdar Kulbilge kendi hatasını kapatmak için Batuhan’ı adeta biçti ve çocuğun çapraz bağlarını kopardı. Batuhan’ı kucağımızda bulduk ve hastaneye götürdük” dedi.  

DAHA İYİ YERLERİ HAK EDİYOR

Batuhan’ın azimli bir futbolcu olduğunu ifade eden Akkaya “Batuhan o zor sakatlığı azmi ile atlattı ve tekrar sahalara döndü. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Gökhan Meral ise Batuhan’ın daha iyi yerlerde olması gerektiğini belirterek başarılı futbolcunun, Bayrampaşa temsilcisine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
# Körfez, Kocaelispor

23 Oca 2021 - 23:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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