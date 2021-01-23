Tahir ve Musa görücüye çıktı… İlk intiba olumlu

Kocaelispor’da Keçiörengücü’nden satın alma opsiyonunun yeşil siyahlı kulüpte olmak kaydıyla kiralandığı santrfor Tahir Babaoğlu ile Akhisarspor ile yollarını ayırdıktan sonra 1.5 yıllığına anlaşılan sol bek – sol stoper Musa Nizam ilk kez görücüye çıktı.
MUSA, TATLI SERT
Bayrampaşaspor ile oynanan antrenman maçının ilk 45 dakikasında sahaya çıkan Musa Nisan sağ stoper olmasına rağmen tatlı sert futbolu ile dikkat çekti. Tecrübesini konuşturan futbolcu ikinci yarıya devam etmedi. Musa’nın 11 rotasyonuna girip girmeyeceğine Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay karar verecek.
TAHİR SÜREKLİ ARADI
Sarıyer maçında sahaya 11’de çıkması beklenen Tahir Babaoğlu ise ikinci yarıda forma giydi. Ön alana direnç getiren, fiziğini iyi kullanan ve rakibi zorlayan bir kimlikle sahada yer alan Tahir, genç Furkan’ın pasını attığı golle asiste çevirmesini bildi. Batuhan Er’in sağ kanatta oynadığı Bayrampaşa maçında yeşil siyahlıların ofans anlamında biraz daha derli toplu bir görüntü vermesi öne çıkan hususlardan birisiydi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.