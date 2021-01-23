İzmit Belediyesi ile 15 köy internete kavuştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in köylerinde internet olmaması nedeniyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını duyurmasının ardından İzmit’te bulunan 15 köyde çocuklar internetlerine kavuştu. İlk olarak 9 köy olarak belirlenen bu sayının 15’e çıkmasıyla birlikte köylerde yaşayan çocuklar rahatlıkla derslerine girip eğitimlerini görebiliyor.
15 KÖYE ÜCRETSİZ İNTERNET
Bu doğrultuda Gökçeören, Şahinleri, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu, Yenice, Süverler, Bağlıca Roçkan, Akmeşe, Sultaniye ve Balören köylerine bağlanan internet son olarak Sarışeyh Köyü’ne de bağlanarak toplam 15 köye ücretsiz internet hizmeti götürülmüş oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.