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24 Oca 2021 - 09:31- Spor G: 24 Oca 2021 - 09:33

Yuvana tekrar hoş geldin Muhteşem!
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Kocaelispor’da Burak Süleyman mutluluğu yaşanıyor. Sezon öncesinde yeşil siyahlı kulüpten Göztepe’ye transfer olan başarılı futbolcu ile tekrar anlaşıldı. Yaşanan gelişmenin ardından 12. adam yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla mutluluğunu paylaştı. Her iki kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen, Kocaelisporluların “Muhteşem” olarak isimlendirdiği Burak Süleyman, yeşil siyahlılara büyük güç katacak.
# Kocaelispor

24 Oca 2021 - 09:31 - Spor

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