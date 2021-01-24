Suç makinesi hırsızlar, yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, farklı tarihlerde 2 ayrı eve giren şahıslar 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, polis ekipleri her iki hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, iki eve giren şahısların da aynı kişiler olduğu belirlendi. Evlere girdiği belirlenen M.D., F.T., S.D. ve T.T. isimli 4 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonda üzerine sahte plaka taktıkları bir aracın içerisinde yakalandı.
HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıslardan M.D.’nin 28 adet, F.T.'nin 18 adet, S.D.'nin 17 adet, T.T.'nin 10 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Suç makinesi hırsızlar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.