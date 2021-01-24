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24 Oca 2021 - 09:36- Asayiş G: 24 Oca 2021 - 09:39

Suç makinesi hırsızlar, yakayı ele verdi

Gebze'de girdikleri 2 ayrı evden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, farklı tarihlerde 2 ayrı eve giren şahıslar 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, polis ekipleri her iki hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, iki eve giren şahısların da aynı kişiler olduğu belirlendi. Evlere girdiği belirlenen M.D., F.T., S.D. ve T.T. isimli 4 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonda üzerine sahte plaka taktıkları bir aracın içerisinde yakalandı.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıslardan M.D.’nin 28 adet, F.T.'nin 18 adet, S.D.'nin 17 adet, T.T.'nin 10 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Suç makinesi hırsızlar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, İstanbul, Gebze

24 Oca 2021 - 09:36 - Asayiş

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