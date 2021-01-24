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24 Oca 2021 - 09:39- Gündem G: 24 Oca 2021 - 09:42

Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit’tir  

İzmit Belediyesi, TRT Belgesel’in Malatya’da pişmaniye yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımına esprili bir gönderme yaptı
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TRT Belgesel, başkenti İzmit olan pişmaniyeyle ilgili sosyal medyada “Malatya’da, geleneksel yöntemlerle “pişmaniye” hazırlanıyor. Temel olarak şerbetin macun kıvamına getirilmesi ve şeker halkasının koparılmadan kavrulmuş unun içinde bükülmesiyle yapılan lezzet, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.” şeklinde bir paylaşım yaptı. İzmit Belediyesi de TRT Belgesel’e yaptığı esprili gönderme ile pişmaniyenin ana vatanının İzmit olduğunu hatırlattı.

KEMAL SUNAL’ LI GÖNDERME

İzmit Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit’tir. Malatya’da kayısı yiyebilir, pandemi bittiğinde de İzmit Belediyesi 12. Pişmaniye Festivaline gelebilirsiniz.” sözleriyle Kemal Sunal’ın Sahte Kabadayı filminde İzmit’te çekilen pişmaniye sahnesindeki görüntülerle TRT’ye gönderme yaptı.

# İzmit

24 Oca 2021 - 09:39 - Gündem

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