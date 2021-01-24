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24 Oca 2021 - 09:42- Gündem G: 24 Oca 2021 - 10:39

Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yeni haftada kar yağışı yine ülke gündemine girecek.

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Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı bir haftalık aranın ardından geri dönüyor. Salı gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek olan sıcaklıkların ardından hafta sonuna kadar kar yağışı ülke gündeminde olacak. Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor ancak perşembe gününden itibaren kar yağışı Anadolu’da daha geniş bir alanda etkili olacak.

1 GECEDE 10 DERECE SOĞUYACAK

Özellikle yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek olan sıcaklıklar salı gecesi kısa süre içinde yaklaşık 10 derece birden düşecek. Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış etkili olacak ancak iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı kısa süreli olarak kendini gösterebilir.

KUZEY EGE’DE SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege’nin batısı ve Batı Akdeniz’in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

# İstanbul

24 Oca 2021 - 09:42 - Gündem

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