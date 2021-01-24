Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Oca 2021 - 10:18- Gündem G: 24 Oca 2021 - 10:22

Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları

7 gün 24 saat boyunca hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, yardımlarına koştukları korona virüs hastalarını güvenle hastanelere ulaştırıyor. Koruyucu kıyafet içerisinde saatlerce kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin vaka sayılarının düşmesi ile yükü azaldı.
Video için play'e tıklayın


Korona virüsle mücadele sürecinde 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, hastalara umut olmaya devam ediyor. Evinde durumu ağırlaşan korona virüs vakalarının da ilk müdahalesini yaparak hastaneye ulaştırılmasını sağlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, hastaların sağlığına kavuşması için özveri ile çalışıyor. Komuta merkezinin yönlendirdiği korona virüs vakalarına müdahale için görev başına geçen ekipler, saatlerce içinde kaldıkları koruyucu kıyafetlerle hastaları hastanelere ulaştırıyor. Hastaların en kısa sürede hastanelere teslim edilmesini amaçlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, saniyelerle yarışıyor. Korona virüs vaka sayılarının azalması ile birlikte yükleri azalan ekipler, vatandaşlara rehavete düşmemeleri için çağrıda bulundu.

“Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık”

Vaka sayılarının arttığı sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini belirten Acil Tıp Teknisyeni Özlem Köle, “Bu süreç bizim için gerçekten çok yıpratıcı oldu. Tüm arkadaşlarım için zorlu bir süreçti. Ama özveri ile çalıştığımıza inanıyorum. Koruyucu ekipmanlarımızı, komuta merkezimiz haber verdikten sonra çıkıyoruz. Bu süreç bu şekilde bizim için çok zorlu geçti. Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kaldık. Aşı çalışması bizi mutlu ediyor. Hepimiz aşı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu süreç bizim için çok zorlu geçti. Vatandaşlarımıza bu konuda daha duyarlı olmaları için sesleniyorum. Daha duyarlı olmaları gerekiyor, sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarı çıkmamaları gerekiyor. Yasaklara uymaları gerekiyor. Herkes tedbirlere güzel bir şekilde uyarsa bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Her vakadan sonra ambulansı dezenfekte ediyorlar

Özel kıyafet ile korunan ekipler, belki de sürecin en zor ayaklarından birisini yürütüyor. İlk olarak pozitif veya temaslı vakayla temasa geçen ekipler, tedbir ve kuralları tek tek uyguluyor. Hastaları da yönlendiren ekipler, bir taraftan görev yaparken, diğer taraftan da virüsten korunmaya çalışıyor. Her hasta sevkinin ardından ise ambulanslar dezenfekte ediliyor.
(MK-RFK-Y)

# aşı

24 Oca 2021 - 10:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi ile 15 köy internete kavuştu mask
İzmit Belediyesi ile 15 köy internete kavuştu
Başkan Büyükakın, Güvercinleri besledi, çocukları sevindirdi mask
Başkan Büyükakın, Güvercinleri besledi, çocukları sevindirdi
Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı mask
Türk Eğitim Vakfı Türkan Sedefoğlu’nu dijital ortamda düzenlediği etkinlikle andı
Deniz Duman Önvural hayatını kaybetti mask
Deniz Duman Önvural hayatını kaybetti
27 bin 778 araca 15 milyon 705 bin TL para cezası mask
27 bin 778 araca 15 milyon 705 bin TL para cezası
Büyükakın açıkladı! Pandemide esnafa 250 Milyon TL ayrıldı mask
Büyükakın açıkladı! Pandemide esnafa 250 Milyon TL ayrıldı
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Sevim Deren’den aşı tepkisi mask
Sevim Deren’den aşı tepkisi
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı

GALERİ

Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı
3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu mask
Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL