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24 Oca 2021 - 10:18- Gündem G: 24 Oca 2021 - 10:25

Görme engelli kardeşler azimleriyle örnek oluyor

Gebze'de saz çalmayı kısa sürede öğrenen görme engelli iki kardeş, azimleri ile engellilere örnek oluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze'de yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alhuseyin (11) ve Muhammed Alhuseyin (9) isimli iki kardeş, görme engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta savaşla tanışan kardeşler, Suriye'deki iç savaşın ardından aileleriyle birlikte yaklaşık 5 yıl önce Gebze ilçesine taşındı. Türkiye’ye geldikten 1 sene sonra ilkokulda eğitim görmeye başlayan Alhuseyin kardeşleri okulun saz eğitmeni keşfetti. İki kardeşin seslerinin güzel olduğunu fark eden öğretmen, miniklere saz dersi vermeye başladı. Azim yaparak kısa sürede saz çalmayı öğrenen ikili, Türkçe türküleri akıcı bir şekilde söyleyebilir hale geldi. Kardeşlerden Hasan Alhuseyin ileride iyi bir müzisyen olmak isterken, Muhammed Alhuseyin ise matematik öğretmeni olmak istiyor. Hayata adeta saz çalarak tutunan görme engelli çocuklar, kendileri gibi olan bireylerin korkmadan bir bilgi öğrenmesi gerektiğini dile getirdiler.

"HAYATLARINA DÖNSÜNLER, BU KORKUDAN KURTULSUNLAR"


Engelli bireylerin korkmaması ve hayal kurmaktan çekinmemesi gerektiğini söyleyen Hasan Alhuseyin, "Okuduğum okulda Erdoğan Şahinoğlu adında bir tane öğretmenimiz vardı. Kardeşimle ikimize saz çalmayı öğretti. Biz bu şekilde saz çalmayı Şahinoğlu öğretmenimiz sayesinde öğrendik. Saz çalmayı öğrenmek kardeşimle benim aklımızda yoktu. Biz şiir okuyorduk. Ben ileride her aleti çalmak, her aleti duymak, iyi bir müzisyen olmak istiyorum. Sazı öğrenmek başta zordu tabii ki parmaklarım alışmadığı için. Öğrenmek isteyenler tabii ki ilk başta zorlanacak. Sonra çok kolay öğrenecekler, hem de çok sevecekler. Ben buna inanıyorum. Saz güzel bir alettir. Sazı bence çalsınlar" dedi.
"Bizim gibi olanlar hayatlarına dönsünler" diyen Hasan Alhuseyin, "Bu korkudan kurtulsunlar. Gitsinler bir bilgi öğrensinler. Hayatlarında ne yapacaklar, ne olacaklar buna karar versinler. Hayal kursunlar. Çünkü hayal kurmak çok mutlu eder" diye konuştu.

“O YÜZDEN HİÇ KORKMASINLAR”


Muhammed Alhuseyin ise saz çalarken kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Önce basit şeyleri öğrendik. Öylece şarkı söylüyorduk. Sonra öğretmenimiz bize notaları öğretti, yaptırmaya başladı. Öylelikle sazı öğrendik. İlk etapta biraz zor oldu ama şimdi çok kolay. Ben saz çalarken kendimi çok güzel hissediyorum. Başka insanlara da söylüyorum, istiyorlarsa korkmasınlar. Çünkü insan korktuğu zaman karıştırır. Yapacağı şeyi karıştırır. O yüzden hiç korkmasınlar" şeklinde konuştu. Geleceğe dönük hedefleri olduğunu anlatan Muhammed, ileride matematik öğretmeni olacağını, saz çalmayı da bırakmayacağını ifade etti.

# eğitim, Gebze

24 Oca 2021 - 10:18 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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