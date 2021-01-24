Amatör spor kulüpleri Büyükşehir’den memnun  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spora destek vermeye devam ediyor. Özellikle Başkan Büyükakın’ın, ‘’Kocaeli’yi amatör sporda marka yapacağız.’’ söyleminden sonra destekler daha da büyüyor. Kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüpleri başkanları Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yapılan tüm destekler için memnuniyetlerini dile getirdiler. Basketboldan cimnastiğe, masa tenisinden bocce sporuna kadar geniş yelpazede, spor malzemelerini kulüplere ulaştırırken kulüp başkanlarının da fikirleri alınarak doğru adımlar atılıyor.

“BÜYÜKŞEHİRDEN ALDIĞIMIZ DESTEKLE LİGLERE KATILIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları desteklerle futbol, basketbol ve diğer branşlarda liglere katılım sağladıklarını belirten Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanı Abdulkadir Bayraktutar, mahalledeki gençlere lisans çıkararak onları spora yönlendirdiklerini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a da teşekkür eden Bayraktutar, “ Büyükşehir Belediyesi bize çok büyük yatırımlar yaptı ve yapıyor. Bu desteklerle şehir sportif anlamda kalkınıyor” dedi.

“ROMAN MAHALLELERİNDEKİ GENÇLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kulüplerinin kurulma amacının roman mahallelerinde olan gençleri zararlı alışkanlıklardan alıkoymak olduğunu ifade eden İzmit Kale Spor Kulübü Başkanı Cengiz Demir, gençleri spor yoluyla daha donanımlı birer birey yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Tüm çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini aldıklarını belirten Demir, “Kurulduğumuz günden bu yana Büyükşehir Belediyesi malzememizi veriyor. Giderlerimizi bu desteklerle karşılıyoruz. Çok net söyleyebilirim ki Büyükşehir Belediyesi yoksa biz de yokuz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERMEZSE BİR ADIM ATAMAYIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için çok şey ifade ettiğinin altını çizen İzmit Yenimahalle Spor Kulübü Başkanı Nurdoğan Bucak, destek verilmezse bir adım atamayacaklarını söyledi. Çok yakın bir dönemde maddi anlamda sıkıştıklarını ve belediyenin yardımıyla rahatladıklarını ifade eden Bucak, “Çok teşekkür ediyoruz, en küçüğünden en büyüğüne ne derseniz tüm alanlarda destek alıyoruz. Kulüplerimizi ayakta tutuyoruz.” dedi.

“BAŞKANIMIZ İLK GÜNDEN BERİ DESTEKLERİNİ EKSİK ETMİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu günden bu yana kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Serdar Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Erkan Aksoy, verilen desteklerle çocukları kötü yollara düşmekten kurtardıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile sporcularını yetiştirdiklerini belirten İzmit Selanik Kulübü Başkanı İsmet Tuğral ise desteklerle 2 yıl içinde hem şampiyon olduklarını hem de çok sayıda genci uyuşturucu bataklığından kurtardıklarını ifade etti.

“YÜKÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILIYOR”

Özellikle antrenman için tesisleri kendilerine açan Büyükşehir Belediyesi’nin çok değerli bir iş yaptığını vurgulayan İzmit Kireçocakları Spor Kulübü Başkanı Yasin Akkuş her yıl düzenli olarak desteklerden faydalanıyoruz. Tesislerde sıcak su ve hizmetin ileri düzeyde iyi olduğunu ve asıl yükü Büyükşehir Belediyesi’nin taşıdığını belirtti.

BELEDİYE SAYESİNDE AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR

Sıkıntılarının büyük ölçüde karşılandığını belirten İzmit Kozluk Yılmaz Spor Kulübü Başkanı Muhterem Uman “Belediye sayesinde yere sağlam basıyoruz ve ayakta durmamız sağlanıyor. Şunu ifade edeyim ki biz aidatlarla geçinen bir kulüp değiliz, tamamen belediye desteği bizi ayakta tutuyor.” diyerek Büyükşehir Belediyesi’nin rolüne dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİR AMATÖR SPORA DESTEK VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Amatör Spor Birimi tarafından gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine malzeme desteği birçok branşta sağlanıyor. Futbol, voleybol, basketbol, bocce, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, güreş ve su sporları olmak üzere kocaeli amatör spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği tüm branşlarda destek veriliyor.