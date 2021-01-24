100 değil, 200 değil; Körfez’e tam 1500 yeni konut geliyor

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başkan Yardımcıları Ahmet Sönmez, Ömer Efe, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Körfez İlçesi’nde devam eden yatırımların bazılarını ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ellibeş, ilk olarak Körfez Belediyesi tarafından inşa edilen ve 13 bin 565 metrekare kapalı alana sahip 7 katlı Sarnıçhan’ı gezdi. Selçuklu ve Osmanlı tarzı motiflerle süslenen, içinde tekno market, mağazalar, ofisler ve çocuk oyun alanları bulunan Sarnıçhan’ın ardından yine Körfez Belediyesi tarafından yapılan Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi. Spor sahası da bulunan özel eğitim okulu, 4-5 kişilik 15 derslikten oluşuyor. Başkan Ellibeş, eğitimle ilgili yatırımları her zaman önemsediklerini ve çocuklara herşeyden daha fazla değer verdiklerini belirtti.

TOPLAM 6 BİN 864 KONUT

Başkan Ellibeş’in ilçedeki önemli duraklarından biri de 5,2 km’lik İlimtepe Yoluydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu duble yol Yeniyalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne kadar uzanıyor. Otoyol üzeri viyadük ve D-100 bağlantılarını da içeriyor. Başkan Ellibeş ve beraberindekiler Körfez Belediyesi’nin 30 dönüm arazi üzerine 200 tır kapasiteli park alanını da inceledi, bu çalışmanın ilçenin önemli ihtiyaçlarından birini karşıladığını kaydetti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliği ile bu yıl ilimizde tam 6 bin 864 konutun temeli atılacak. İzmit, Dilovası, Gebze ve Derince’nin yanı sıra bu konutların bin 500’ü Körfez’de inşa edilecek. Başkan Ellibeş, Körfez İlimtepe Mahallesi’ndeki depreme dayanıklı sosyal konutların inşa edileceği alanı da inceledi.

SOSYAL KONUT OLACAK

Ellibeş, AK Parti döneminde evi olmayan, dar gelirli milyonlarca vatandaşın ev sahibi olduğunu belirterek, “Bu büyük bir güven ve destekle medyana gelmiştir. Evsiz kimse kalmayana kadar devam etmek üzere 18 yıl önce başlayan bu çalışma sayesinde şehirlerimiz daha düzenli yaşama da geçmeye başladı. Şimdi Körfez İlçemizde de bu çalışmaların devamı olarak yapılacak yeni bir projenin hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde birçok bölgede buna benzer projelerle vatandaşımız sıcak bir yuva sahibi oldu. Milletimizin desteği ile bu çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemiz için üretmeyi sürdüreceğiz” dedi. Öte yandan Körfez ziyareti önceki dönem il genel meclis üyesi Agit Aydın ve babası İsmet Aydın, İstişare Kurulu üyesi Ali Çakır, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli, eski Hereke Belediye Başkanı Esener Maçil ziyaretleriyle sona erdi