Darıca eve döndü

Dünü çift idmanla geçiren sarı yeşilliler, akşam antrenmanının ardından konakladığı otelde 1 gece daha kaldı. Sabah otobüsle yola çıkan kafile, ara vermeden Yomraspor maçının hazırlıklarına start verecek. 3.Lig 2.Grup’ta ilimizi başarıyla temsil eden Darıca G.B’nin, Yomraspor’u sahasında konuk edeceği mücadele 28 Ocak Perşembe günü oynanacak.
ARİF GÜLEN’DEN MORAL
Başkan Arif Gülen, Antalya kampında takımı yalnız bırakmayarak teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Takıma her zaman güvendiğini dile getiren Gülen "Rakiplerimiz artık bizden çekiniyor ve bizimle oynayacakları maçları düşünüyorlar" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.