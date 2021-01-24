Darıca eve döndü

Dünü çift idmanla geçiren sarı yeşilliler, akşam antrenmanının ardından konakladığı otelde 1 gece daha kaldı. Sabah otobüsle yola çıkan kafile, ara vermeden Yomraspor maçının hazırlıklarına start verecek. 3.Lig 2.Grup’ta ilimizi başarıyla temsil eden Darıca G.B’nin, Yomraspor’u sahasında konuk edeceği mücadele 28 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ARİF GÜLEN’DEN MORAL

Başkan Arif Gülen, Antalya kampında takımı yalnız bırakmayarak teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti. Takıma her zaman güvendiğini dile getiren Gülen "Rakiplerimiz artık bizden çekiniyor ve bizimle oynayacakları maçları düşünüyorlar" dedi.