Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
24 Oca 2021 - 15:07- Sağlık G: 24 Oca 2021 - 15:11

Sigara içmek COVID-19  hastalığının şiddetini artırıyor  

Geçtiğimiz yılın salgın nedeniyle zor geçtiğini ama sağlığın önemini bizlere hatırlattığını ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden  Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, yeni yılın kişinin kendi sağlığına yatırım yapması için fırsat olduğunu dile getirdi.  

mask

Yapılan çalışmalarda COVID-19 hastalığının şiddeti açısından sigara kullanımının etkili olduğu belirtilmekte ve COVID-19 tanısı almış, sigara içme öyküsü olan hastaların içmeyenlere göre ölüm hızının 14 kat fazla olduğuna vurgu yapılmaktadır. Yine COVID-19 salgını esnasında sigara içmek için maskelerin çıkarılması ve sigara dumanının üflenmesi dolaylı da olsa virüs bulaşını artırabilir.
 
Sigara sadece içen kişinin değil sevdiklerinin de sağlığına zarar veriyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk: “Sigara içimi ile oluşan sağlık açısından etkilenim üçe ayrılmaktadır. Birincil el etkilenim kişinin sigara içmesine bağlı oluşmakta iken, ikinci el etkilenim başkalarının içtikleri veya yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunması ile oluşmaktadır. İkincil el etkilenime maruz kalma durumuna ise pasif içicilik denir. Üçüncül etkilenim ise sigara dumanı kapalı bir ortamda içildiğinde yüzeyler tarafından emilmekte, tekrar havaya karışmakta ve kimi kimyasal değişikliklere maruz kalarak bireyleri etkilemesidir” dedi.

 GIRTLAK KANSERİ


Sigara içimi, başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere 20'den fazla farklı kanser türünün oluşumu için risk faktörüdür diye uyaran Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk: “Akciğer kanserinin yüzde 90'ı sigara nedeniyle meydana gelirken, ayrıca gırtlak kanseri, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve rahim ağızı kanserlerinin oluşumunda da sigaranın etkin rolü bilinmektedir. İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumlu tutulmaktadır. Her yıl 8 milyondan fazla insan sigara kullanımına bağlı nedenlerden ölmektedir. Pasif içicilik de sigara içen bireyde olduğu gibi olumsuz sağlık sonuçlarına da yol açarak yılda 1,2 milyon ölüme neden olmuştur. Dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığı ve pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28'inden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Yani sigara içimi hem içen bireyi hem ailesini hem de çevresini sağlık açısından olumsuz etkilemektedir.”

Sigara hem sağlığa hem de cebe büyük darbe vuruyor

Maddi açıdan bakıldığında ise günde bir paket sigara içen bir kişi 1 yılda 5.500 TL'sini sigaraya harcamakta diyen Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Bu da asgari ücret ile çalışan bir bireyin yılda yaklaşık 2 ay sigara içebilmek için çalıştığını göstermektedir. Sağlık giderleri açısından bakıldığında ise devletin sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle gerçekleşmektedir.  Yani her yıl sigara tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinde harcanan para yaklaşık 11 milyar dolardır.”

Yeni yılda sigarayı bırak, sağlıklı bir hayata adımını at


2020 yılı COVID-19 pandemisi nedeniyle hepimiz için zor geçti ama bize sağlığın birçok şeyden daha önemli olduğunu hatırlattı diyen Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 öncelikle hepimize sağlıklı günler getirsin. İnsanlar yeni yılı yeni başlangıçları için adım olarak görmekte ve bu dönemde maddi ve manevi pek çok konuda kendini motive edip plan yapmaktadır. Sigara içen bir bireyin, yeni ve sağlıklı bir hayata atılacak ilk adım olarak sigarayı bırakmaya karar vermesi çok yerinde olacaktır. Aslına bakılırsa sigara bırakmanın yaşı ve zamanı yoktur. Sigara içimi irade veya zayıflık kavramlarıyla ilişkisi olmayan bağımlılık kapsamında değerlendirilen ve tedavisi gereken bir durumdur. Asla geç ya da erken diye bir kavram kullanılamaz. Bu nedenle tedavi kişiseldir. Sigara içimini başlatan ve tetikleyen faktörlerin ayrıştırılması ve bu faktörlere müdahale edilmesi için bireyin ayrıntılı değerlendirilmesi gerekir. Bırakma sonrası tekrar içmeye başlama bir başarısızlık olarak değerlendirilmemeli, kaynaklanan neden tespit edilerek ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler aranmalıdır. Unutulmamalıdır ki içim süresi uzadıkça zarar fazlalaştığı bilindiği gibi; bırakılmanın başlamasıyla vücutta da iyileşme başlamaktadır. Bu nedenle sigara bırakmak için zaman kaybetmeden bilgi ve yardım almak esastır.”
 
Bırakamam deme, Alo 171'i arayarak sen de bırakabilirsin

Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk: “Günümüzde internetin sık kullanımı bilgiye ulaşmayı artırsa da doğru bilgiye ulaşmak esastır. Bu nedenle sigara bırakma konusunda bilgi almak isteyen bireyler için T.C. Sağlık Bakanlığımızın hizmete sunduğu Alo 171 sigara bırakma danışma hattı ve www.alo171.saglik.gov.tr/ web sitesi aktif. Sigara bırakma süreci hakkındaki tüm sorulara bu adreslerden cevap bulunabilir. Ayrıca ülkemizde birçok ilde en az bir tane Sigara Bırakma Polikliniği (SBP) bulunmaktadır. İstanbul Avrupa yakasında 22, Anadolu yakasında ise 15 SBP olmak üzere toplam 37 sigara bırakma polikliniği mevcuttur. Polikliniklere başvuran bireyler, hekimler tarafından değerlendirildikten sonra uygun tedavi ve önerilere yönlendirilmektedir. Kullanılacak tedaviye ilişkin sigara bırakma ilaçları yine bu polikliniklerden ücretsiz dağıtılmaktadır” dedi.

# aile, covid-19, eğitim, İstanbul, yardım, çocuk

24 Oca 2021 - 15:07 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çocuklarda ağız kokusuna dikkat !   mask
Çocuklarda ağız kokusuna dikkat !  
Fıtığı olanlar için yürüyüş mü, egzersiz mi?   mask
Fıtığı olanlar için yürüyüş mü, egzersiz mi?  
Kulaktan dolma bilgiler ile sağlığınızla oynamayın   mask
Kulaktan dolma bilgiler ile sağlığınızla oynamayın  
B12 vitamin eksikliği hayatı zorlaştırıyor!   mask
B12 vitamin eksikliği hayatı zorlaştırıyor!  
Omuz ağrısı ciddiye alınmalı     mask
Omuz ağrısı ciddiye alınmalı    
Çocuğunuzun önünde tartışmayın ! mask
Çocuğunuzun önünde tartışmayın !
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor! mask
Kocaeli'ye tekrar yağış geliyor!
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu mask
İzmit'in yeni miting ve toplanma yerleri belli oldu
Sevim Deren’den aşı tepkisi mask
Sevim Deren’den aşı tepkisi
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı mask
Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız bakın kim çıktı
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı

GALERİ

Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları mask
Koronavirüsün 'sirenli' kahramanları
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular mask
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor 3-1 Bayrampaşa (Canlı anlatım)
Ah kızlar ahh!!! “78-80” mask
Ah kızlar ahh!!! “78-80”
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı mask
İzmit D-100’de feci kaza: 1 yaralı
3 bin doları saniyeler içinde çaldı mask
3 bin doları saniyeler içinde çaldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL