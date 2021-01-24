Pilavcı Osman, Karamürsel’de açıldı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133. Sokak No 3/1, PTT arkası adresinde hizmete giren ‘Pilavcı Osman’ adlı işletmenin açılışı dualarla yapıldı. İşletme sahibi Osman Özkan, Karamürsel’de pilavcı ve çorbacı dükkanı olmadığı için böyle bir işyeri açtıklarını söyledi. Özkan, “Tüm Karamürsellileri pilavımızın ve çorbalarımızın tadına bakmaya davet ediyoruz pişman olmayacaklar, bir yiyen bir daha bırakamıyor’ dedi.
PAKET SERVİS DE VAR
Dua eşliğinde yapılan açılış sonrasında davetlilere ve halka pilav dağıtımı yapıldı. Balık Çorbasını Karamürsel’e sevdiren Karamürsel’de herkes tarafından tanınan ve sevilen Ali Haydar Özkan’ın oğlu Osman Özkan tarafından açılan pilavcı dükkanın açılışına akrabaları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Paket servisi için 0531 559 48 38 numaralı telefonu aramanız yeterli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.