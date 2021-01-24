Pilavcı Osman, Karamürsel’de açıldı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2133. Sokak No 3/1, PTT arkası adresinde hizmete giren ‘Pilavcı Osman’ adlı işletmenin açılışı dualarla yapıldı. İşletme sahibi Osman Özkan, Karamürsel’de pilavcı ve çorbacı dükkanı olmadığı için böyle bir işyeri açtıklarını söyledi. Özkan, “Tüm Karamürsellileri pilavımızın ve çorbalarımızın tadına bakmaya davet ediyoruz pişman olmayacaklar, bir yiyen bir daha bırakamıyor’ dedi.

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Dua eşliğinde yapılan açılış sonrasında davetlilere ve halka pilav dağıtımı yapıldı. Balık Çorbasını Karamürsel’e sevdiren Karamürsel’de herkes tarafından tanınan ve sevilen Ali Haydar Özkan’ın oğlu Osman Özkan tarafından açılan pilavcı dükkanın açılışına akrabaları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Paket servisi için 0531 559 48 38 numaralı telefonu aramanız yeterli olacak.